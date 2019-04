Expert na speedbootongeval: Dit zijn cowboystreken. De Schelde is geen speelplaats

Twee dagen na het zware ongeval met twee speedboten op de Schelde zijn er nog geen uitspraken over de precieze aansprakelijkheid. Het onderzoek loopt nog volop. Er liggen nog zes mensen in het ziekenhuis. Nautisch expert Karel Overlaet is hard voor de twee bestuurders. ,,Cowboystreken horen niet op een zo gevaarlijke rivier als de Schelde.’’

Het had zovéél slechter kunnen aflopen vrijdagavond. Bij de crash tussen twee snelboten, ook wel RIBs genoemd, belandden alle negentien opvarenden in het ijskoude Scheldewater. Een aantal van hen liep ernstige verwondingen op door de klap. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei vandaag dat één van de vier Nederlanders die nog in het ziekenhuis liggen, naar een hospitaal in eigen land is overgebracht. De andere drie volgen wellicht de komende dagen. Twee Belgische slachtoffers zijn ook nog niet uit het ziekenhuis ontslagen.

Quote Die ‘captains’ hebben zich à la ‘Top Gun’ gedragen, maar dan in een boot Karel Overlaet

Niet ‘spelen’ op Schelde

,,Als die Waterbus daar niet zo snel hulp had kunnen bieden, waren de gevolgen veel ernstiger geweest”, zegt Karel Overlaet, nautisch journalist en expert. Hij heeft al dertig jaar ervaring met RIBs (in het Engels: rigid inflatable boats). ,,Het zijn sterke en snelle boten die tot 70 à 80 kilometer per uur halen. Erg wendbaar ook, met amper diepgang. Ideaal voor politie, douane en reddingsdiensten. Als je er correct mee vaart, zijn die RIBs zeer veilig. Er gebeuren zeer weinig ongevallen mee. Rond de glasvezelromp zitten tubes die voor stabiliteit zorgen en bij dit ongeval de impact ook voor een stuk hebben opgevangen.

Alleen: de Schelde is geen speelplaats. De stroming is verraderlijk, het water altijd koud. Die bocht aan Sint-Anneke heeft sowieso een slechte reputatie. Daar zijn al binnenschepen vergaan. Gelukkig droegen de passagiers reddingsvesten. Die ‘captains’ hebben zich à la ‘Top Gun’ gedragen, maar dan in een boot. Toen ze elkaar moesten kruisen, gingen ze naar dezelfde kant.’’

Roekeloos

Overlaet schrikt van de roekeloosheid van het teambuilding event. ,,De ‘schipper’ zit op zo’n RIB ook best achteraan, zodat hij de opvarenden in de gaten kan houden. Dat leek me nu niet het geval. Ik vertel mijn passagiers altijd wat ik ga doen. Dan weten ze wat er komt, bijvoorbeeld een bocht naar rechts. Dit ongeval zet de pleziervaart in een negatief daglicht. Onterecht, want de grote meerderheid volgt netjes de regels. De cowboys verprutsen het voor ons. Want nu bestaat het risico dat men misschien RIBs gaat verbieden in dit vaargebied.’’

Het Nederlandse bedrijf dat de twee betrokken boten verhuurde, was dit weekend niet bereikbaar voor commentaar.