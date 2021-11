Explosie Liverpool is maandenlang voorbereid

De man die verantwoordelijk was voor een explosie bij een ziekenhuis in Liverpool zondag begon minstens zeven maanden geleden met de voorbereidingen. De politie meldt een compleet beeld te krijgen over de aankoop van de onderdelen van het zelfgemaakte explosief, dat in een taxi voor het ziekenhuis afging.

De politie heeft bevestigd dat de 32-jarige man, Emad Al Swealmeen, in Irak is geboren. Britse media schreven eerder dat hij een Iraaks-Syrische afkomst had en was bekeerd tot het christendom. Zijn asielaanvraag zou in 2017 zijn afgewezen.

Uit onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat hij in het verleden psychische problemen had. Deze bevindingen worden meegenomen in het verdere onderzoek naar de gebeurtenissen van zondag, die de politie ziet als een terroristisch incident. Het motief van Al Swaelmeen is nog niet bekend.

Taxi

Al Swaelmeen nam het explosief mee in een taxi. Dat ging af bij de ingang van het vrouwenziekenhuis van Liverpool. Hij overleed aan de verwondingen die hij opliep door de ontploffing en de daaropvolgende brand. De chauffeur kon na de explosie het voertuig verlaten, nadat hij volgens Britse media zijn passagier opsloot. De bestuurder liep lichte verwondingen op.

Het dreigingsniveau is maandag vanwege de explosie in Liverpool en een recente moord op een Britse parlementariër opgeschaald naar het op een na hoogste niveau. Een nieuwe aanslag is volgens de autoriteiten zeer waarschijnlijk.

