Explosief blaast voordeur uit woning in Antwerpen: ‘Niet te geloven dat huis er nog staat’

Rond 03.20 is de hele buurt rond de Rooseveltplaats in het centrum van Antwerpen opgeschrikt door een luide knal. Volgens de politie is een explosief ontploft in de Osystraat, vlak achter het Antwerpse Atheneum. De woning liep zware schade op en ook vijftien huizen in de buurt hebben glasschade. Een persoon is lichtgewond geraakt. Hij bezeerde zich aan het glas.