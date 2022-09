Explosies bij gasleidingen in zee funest voor dieren: ‘Dood of doof door de ontploffingen’

De explosies bij de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Baltische zee zullen grote gevolgen hebben voor zeedieren. ,,De dieren die in de buurt van de ontploffing waren zijn nu dood, of ze zijn doof en zullen ten prooi vallen aan andere dieren.”

Dat zegt hoogleraar Tinka Murk, gespecialiseerd in Mariene Dierecologie. ,,Er zijn zeker zeedieren doodgegaan of doof geworden door de explosies. De ontploffingen zijn gelukkig niet zo groot dat we ons zorgen moeten maken over de populaties.”

Vissen zijn in de donkere zee vaak op hun gehoor aangewezen en de explosies zullen voor hen tot oorsuizen of doofheid hebben geleid, aldus Murk. ,,Dat geluid heeft een reikwijdte van tien kilometer. Zeezoogdieren en vissen zullen als een gek zijn weggezwommen. De effecten zijn gelukkig vooral lokaal, maar reiken toch nog best ver.”

Van meer dan achthonderd vissoorten is inmiddels bekend dat zij geluiden gebruiken om met elkaar te communiceren, zich te oriënteren, voedsel te vangen of natuurlijke vijanden uit de weg te gaan. ,,Rond die ontploffing zullen in verschillende mate slachtoffers zijn gevallen. De zeedieren die in de buurt van de ontploffing waren zijn nu dood, of ze zijn doof en zullen ten prooi vallen aan andere dieren.”

Broeikasgassen

Het aardgaslek als gevolg van de explosies is eveneens problematisch. De lucht raakt bijvoorbeeld vervuild. ,,Methaan is een gevaarlijke stof”, vertelt hoogleraar Han Dolman, directeur bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. ,,Gas heeft een kleinere dichtheid dan water, waardoor het van de zeebodem naar het wateroppervlak kan borrelen en zo de lucht in komt. Methaan is 25 keer zo sterk als CO2 en draagt bij aan het broeikaseffect. Broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde opwarmt”, legt hij uit.

Volgens Dolman is dit - in vergelijking met andere gaslekken op de wereld - een van de grotere lekkages. Dat is iets wat Thomas Röckmann, hoogleraar Mariene en Atmosferisch onderzoek, erg verontrust. ,,De hoeveelheid methaan die vrijkomt bij deze gaslekken, namelijk 100 tot 120 kiloton per gasleiding, staat gelijk aan de hoeveelheid methaan die Nederland in een heel jaar uitstoot vanuit de olie- en gassector.”

Voor de dieren ìn zee valt het gevaar hiervan overigens mee, zegt Murk. ,,Bacteriën in de zee breken methaan af, dat zorgt ervoor dat zuurstof wordt verbruikt. Daar hebben zeedieren niet heel veel last van. De natuur zorgt er wel voor dat deze stoffen weggewerkt kunnen worden.’’

