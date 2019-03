‘Extra controlelampje in Boeing 737 MAX’

Douane VS doet megadrugs­vangst op schip op weg naar Nederland

20:15 De Amerikaanse douane heeft deze week in de haven van Philadelphia een grote drugsvangst gedaan. Op een schip dat op weg was naar Nederland werd door drugshonden 538 kilo cocaïne gevonden met een straatwaarde van ruim 33 miljoen euro. Het is de grootste drugsvangst in ruim twintig jaar in de haven aan de Amerikaanse oostkust.