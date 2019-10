Extreemrechts gebruikt strijdtoneel in Oekraïne als oefenterrein

Duitsland woest: ‘Ontsnapte circusze­bra Pumba onterecht doodgescho­ten’

2 oktober In de Duitse plaats Liepen is vandaag door de politie een ontsnapte circuszebra doodgeschoten omdat het dier een ongeluk had veroorzaakt op een snelweg. De 5-jarige Pumba had, aldus de directeur van Circus Barlay, makkelijk met narcosepijltjes kunnen worden verdoofd. Zij dient een klacht in tegen de schutter die de getalenteerde hengst van het leven beroofde. ,,Wat een drama! Dit was absoluut niet nodig geweest.”