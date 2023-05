Extreemrechtse militieleider krijgt 18 jaar cel voor bestorming Capitool, hoogste straf tot nu toe

Man rijdt met vrachtwa­gen in op barrières bij het Witte Huis

De politie in Washington heeft maandagavond (lokale tijd) een man gearresteerd die met zijn wagen op veiligheidsbarrières nabij het Witte Huis is ingereden. Volgens de Amerikaanse geheime dienst wijst het voorlopige onderzoek erop dat de man mogelijk opzettelijk tegen de barrières is aangereden.