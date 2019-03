Extreemrechtse partij Spanje: ‘Medaille voor burgers die inbrekers doden’

Hoe een Fries verzeild raakte in Britse megadrugs­zaak

18:34 Raymond D. (27) uit het Friese Grouw heeft vandaag een celstraf van achttien jaar gekregen voor zijn rol bij het binnensmokkelen van ruim een ton cocaïne in Groot-Brittannië, in augustus vorig jaar. De drugs met een geschatte straatwaarde van zo'n 130 miljoen euro zat verstopt in een zeiljacht. De Nederlander was bemanningslid. ,,Raymond is heel beïnvloedbaar’’, zeggen mensen die hem goed kennen tegen deze site.