‘Extreemste vrouwelijke pedofiel ooit’ eind deze maand toch op vrije voeten

De Britse staatssecretaris voor gevangeniszaken en reclassering Lucy Frazer heeft officieel toestemming gegeven voor de vrijlating van de 49-jarige Vanessa Marks, die in 2009 werd veroordeeld voor seksueel misbruik van baby’s en peuters in het kinderdagverblijf waar ze werkte. Marks wordt in haar vaderland nog altijd de ‘extreemste vrouwelijke pedofiel ooit’ genoemd. Volgens Frazer heeft onderzoek in de gevangenis waar Marks verbleef aangetoond dat ze geen gevaar meer is voor de samenleving.

De onderzoekscommissie die Marks’ huidige gedrag recent als ‘positief, ongevaarlijk en meewerkend’ beoordeelde, heeft Frazer geadviseerd de vrouw niet langer achter de tralies te houden. Begin 2017 werd haar detentie nog voor onbepaalde tijd verlengd, omdat diezelfde commissie concludeerde dat ze op dat moment nog altijd een risico voor de samenleving was. De vrouw moet zich, als ze is vrijgelaten, wel aan een aantal strenge voorwaarden houden. Zo komt ze onder voortdurend toezicht van een reclasseringsambtenaar, moet ze melden waar ze zich bevindt en mag ze geen mobiele telefoon hebben en geen toegang tot internet.

Vanessa Marks kreeg in 2009 een gevangenisstraf van minimaal zeven jaar: een detentie die de afgelopen jaren steeds werd verlengd omdat hevig werd getwijfeld aan de resultaten van de therapie die ze onderging. Volgens de commissie gaat het nu wel goed met de vrouw. Ze zou veel spijt hebben van haar daden en, zo blijkt uit verklaringen van begeleiders en medegevangenen, ‘een andere vrouw’ zijn geworden.

De vrijlating van Marks hing al een tijdje in de lucht. In juli dit jaar leek het er al op dat commissie de staatssecretaris positief zou gaan adviseren. Een zeer slecht plan, vindt haar man Andrew George (51), die direct wegging bij zijn vrouw toen bekend was geworden wat ze op haar kerfstok had. Hij en hun twee dochters hebben geen enkel contact meer met Vanessa. ,,We zitten voor altijd opgezadeld met een trauma”, verklaarde hij na haar aanhouding.

Luiers

De pedofiele vrouw maakte in de jaren voordat ze werd aangehouden minstens 64 foto’s van momenten waarop ze piepjonge kinderen misbruikte in een kamertje van het dagverblijf dat werd gebruikt om luiers te verwisselen. Ze gaf toe in ieder geval dertien kinderen seksueel te hebben misbruikt, maar heeft nooit de namen van de slachtoffertjes genoemd.

Later bleek dat ze onderdeel was van een pedofielennetwerkje waarin ook een vrouwelijke collega van Marks actief was. Angela Allen, de medeplichtige, kreeg vijf jaar cel voor het verkrachten van een 3-jarig meisje. De mannelijke leider van de bende, Colin Blanchard, komt op zijn vroegst in 2020 vrij. De zaak kwam aan het licht toen een zakenpartner van Blanchard foto’s op zijn computer ontdekte. Een groot deel van die kiekjes bleek gemaakt door Marks en Allen.