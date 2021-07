Extreme regen in India veroorzaakt overstromingen en aardverschuivingen; minstens 125 doden

Reddingsteams in India werken met man en macht om overlevenden te vinden van de aardverschuivingen en modderstromen die zijn veroorzaakt door extreme moessonregens. Het aantal doden in de west-centrale deelstaat Maharashtra is opgelopen naar 125. Experts spreken van de zwaarste stortbuien in veertig jaar.

De meteorologische dienst van India heeft code rood afgegeven voor verschillende regio’s, wat betekent dat de hevige regenval de komende dagen zal aanhouden. India is al zwaar getroffen door het extreme weer. Dagenlange stortbuien hebben het leven van honderdduizenden mensen getroffen, terwijl nu ook enige grote rivieren buiten hun oevers dreigen te treden.



In Taliye, ongeveer 180 km (110 mijl) ten zuidoosten van de financiële hoofdstad Mumbai, stijgt het dodental naar 42 nadat opnieuw vier lichamen werden geborgen na door de regen veroorzaakte aardverschuivingen. De meeste huizen in het dorp zijn verwoest. Volgens een regeringsfunctionaris zouden er minstens 40 mensen in hun huizen zijn verrast door de modder.

Angst

,,De mogelijkheid ze nog te redden wordt steeds kleiner, aangezien ze al meer dan 36 uur vastzitten.” Een enorme stortbui zorgde ervoor dat de Savitri-rivier buiten haar oevers trad, waardoor de stad Mahad onbereikbaar werd over de weg. Doodsbange bewoners klommen op daken van huizen uit angst voor het wassende water.



Een gecombineerde reddingsoperatie waarbij het Indiase leger, de marine en de luchtmacht betrokken zijn, is aan de gang. De reddingsoperaties hebben last van aardverschuivingen die wegen blokkeren, waaronder de hoofdweg tussen Mumbai en Goa.

Extreem

Het extreme weer heeft de afgelopen weken huisgehouden in verschillende delen van de wereld. Er waren overstromingen in China en West-Europa en hittegolven in Noord-Amerika. Delen van de westkust van India hebben in korte tijd enorm veel water moeten verwerken. Een meteorologisch station in Mahabaleshwar registreerde de zwaarste regenval ooit - 60 cm in 24 uur.



Ongeveer 90.000 mensen werden gered uit door overstromingen getroffen gebieden. Duizenden vrachtwagens zaten meer dan 24 uur vast op een snelweg die Mumbai verbindt met het zuidelijke technologiecentrum van Bengaluru. Premier Narendra Modi zei dat hij zich zorgen maakte over het stijgend aantal slachtoffers. ‘De situatie in Maharashtra als gevolg van zware regenval wordt nauwlettend gevolgd en er wordt hulp geboden aan de getroffenen’, meldde Modi op Twitter.

Volledig scherm Een van de vele door aardverschuivingen afgesloten wegen in het centrale deel van India. © EPA

Waarschuwing

Indiase milieuactivisten hebben gewaarschuwd dat klimaatverandering maar ook onvoldoende gecontroleerde huizenbouw in kwetsbare kustgebieden kunnen leiden tot meer rampen. ,,De extreme wateroverlast die Mahabaleshwar teistert is een krachtige waarschuwing tegen nog meer geknoei met de ecologisch kwetsbare gebieden’’, aldus milieu-econoom Devendra Sharma op Twitter.



Overstromingen en aardverschuivingen komen vaak voor tijdens het moessonseizoen in India - tussen juni en september -, waarbij ook regelmatig slecht gebouwde gebouwen en muren na dagen van non-stop regen bezwijken. Klimaatverandering maakt de moessons in India sterker, aldus een rapport van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) dat in april werd gepubliceerd. In het rapport wordt gewaarschuwd voor mogelijk ernstige gevolgen voor voedsel, landbouw en economie die bijna een vijfde van de wereldbevolking kunnen treffen.