Facebook gaat gebruikers koppelen met nieuwe datingfunctie

Amerikaan­se politie op zoek naar dader die herten verminkt met pijlen

20:34 De politie in de Amerikaanse staat Oregon is op zoek naar de persoon of meerdere personen die meerdere herten heeft bestookt met pijlen. De autoriteiten ontdekten de afgelopen tijd meerdere levende dieren die rondliepen met dergelijke projectielen in hun lichaam.