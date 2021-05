Familie George Floyd jaar na zijn dood op bezoek bij president Biden

Biden heeft de nabestaanden van Floyd vaker gesproken. Volgens het Witte Huis hadden hij en Philonise Floyd, de broer van George, recent nog telefonisch contact. Dat was nadat Chauvin schuldig werd bevonden aan de moord op Floyd. Die overleed vorig jaar nadat hij hardhandig was opgepakt omdat hij met een vervalst bankbiljet zou hebben betaald. Politieman Chauvin drukte minutenlang met zijn knie op de nek van Floyd. Die lag met handboeien om op de grond en maakte herhaaldelijk duidelijk niet te kunnen ademen. De ex-agent hoort waarschijnlijk op 25 juni welke straf hij krijg. Hij kan veertig jaar celstraf krijgen.

De president wilde voor 25 mei een wet doorvoeren om de politie te hervormen, maar dat lijkt niet te lukken. Het voorstel werd in maart al aangenomen door het Huis van Afgevaardigden, maar de Senaat heeft er nog niet over gestemd. Een woordvoerster van Biden zegt dat de president het zo snel mogelijk voor elkaar wil krijgen. De wet is vernoemd naar Floyd. ,,We hebben allemaal de knie van onrechtvaardigheid op de nek van zwart Amerika gezien”, aldus Biden eind april tijdens een toespraak in het Congres.