Familie van ontvoerd 13-jarig jongetje werd rijk van drugssmokkel in auto’s met geheime bergruimtes

Kunstenaar Christo overleden op 84-jarige leeftijd

31 mei De wereldberoemde kunstenaar Christo is op 84-jarige leeftijd overleden in New York. Dat wordt gemeld op de website van de kunstenaar. De Bulgaar was vooral bekend door het inpakken van allerlei grote objecten en gebouwen, zoals de Rijksdag in Berlijn. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.