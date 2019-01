Familie van teruggevonden Jayme Closs uitzinnig. ‘We kunnen het bijna niet geloven’

Na maanden spoorloos te zijn geweest is de Amerikaanse Jayme Closs (13) ondervoed teruggevonden in het stadje Gordon. Het meisje werd gisterenavond herenigd met haar familie. ,,We zijn uitzinnig van vreugde’’, reageerde haar aangeslagen tante Sue Allard tegenover de lokale pers.

Een journalist van de krant Star Tribune sprak met verschillende inwoners uit het stadje Gordon in Douglas County. Een van hen bleek door de vermiste Closs op straat te zijn tegengehouden. ,,Ik was met mijn hond aan het wandelen toen ze zich aan me vastklampte en om hulp smeekte’’, verklaarde de vrouw. ,,Ik herkende haar meteen. Iedereen in deze regio weet wie Jayme is. De vrouw klopte direct aan bij buurtbewoner Kristin Kasinskas. ,,Dit is het vermiste meisje! Bel het alarmnummer’’, bracht ze uit toen Kasinskas opendeed.

Lees ook Vermiste Jayme (13) drie maanden na moord op haar ouders levend gevonden Lees meer

,,Jayme zag er heel slecht en ongewassen uit. Ze was mager, droeg te grote schoenen en had vettig haar’’, verklaarde Kasinskas. Volgens haar echtgenoot was het meisje compleet murw. ,,Ze bracht geen woord uit en toonde nauwelijks emoties.’’ Jayme wist volgens het stel niet waar ze was en had bovendien nog nooit van het plaatsje Gordon gehoord. Het echtpaar schakelde meteen de politie in. De tiener bracht twintig minuten in hun huis door, waar ze water en eten afwees.

Inmiddels is ze herenigd met haar familie. ,,Ik heb drie maanden in zak en as gezeten. Dit nieuws is waar we al die tijd op hebben gewacht’’, zei haar geëmotioneerde grootvader Robert Naiberg tegen The Washington Post. Ook tante Sue Allard reageerde geëmotioneerd. ,,Ik kan het bijna niet geloven. Woorden schieten tekort.’’

,,We zijn heel blij dat ze levend is gevonden’’, vertelde haar oom Jeff Closs tegen The New York Times. Op het moment dat Jaymes familie volgens Jeff de hoop aan het opgeven was, kregen ze ‘het beste nieuws ooit’.

Nicht Searra Closs bedankt via Facebook iedereen die de familie hielp met het zoeken. ,,Ik kan jullie nooit terugbetalen voor alle steun, maar ik ben iedereen ongelofelijk dankbaar.’’

Brute moord

Het is 15 oktober als het noodlot toeslaat bij de familie Closs uit het kleine dorp Barron in Wisconsin. Net voor een uur ’s nachts krijgt de politie een noodoproep. Er wordt niets gezegd, maar de telefonist hoort wel veel rumoer en geschreeuw op de achtergrond. Enkele agenten zijn vier minuten later al ter plaatse. Ze treffen de doorzeefde lichamen van Denise (46) en James Closs (56) aan. Het lijk van de vader ligt in de gang, de voordeur blijkt ingetrapt te zijn. De moeder wordt in een van de kamers teruggevonden. Van de 13-jarige dochter Jayme geen spoor.

Meteen start de politie een massale zoektocht naar het meisje. Speurders stellen vast dat ze thuis was tijdens de moorden. Vermoedelijk was zij degene die het noodnummer belde.

Tweeduizend vrijwilligers

Direct na de vermissing werd de hele omgeving van het kleine boshuis doorzocht. Ruim tweeduizend vrijwilligers meldden zich aan in de dagen na de moord. Er werden drones, politiehonden, warmtecamera’s en helikopters ingezet en tweehonderd rechercheurs stortten zich op de zaak. Maar het jonge meisje bleef onvindbaar, tot ze gisteren opdook in Gorden.

Over haar vermissing deden ondertussen allerlei complottheorieën de ronde. De tiener zou ontvoerd zijn en het zou van begin af aan om haar te doen zijn. Ook werd er gesuggereerd dat het Jaimy zelf was geweest die haar ouders zou hebben omgebracht, maar dat laatste gerucht wordt door de politie de kop ingedrukt. Lokale autoriteiten vermoeden dat het meisje al die tijd in Gordon heeft gezeten, maar wat er precies met haar is gebeurd, is nog niet bekend. De autoriteiten in Barron County melden dat er kort na de vondst van het meisje iemand is aangehouden. Het is nog onduidelijk waarvan die persoon verdacht wordt, maar er zijn vermoedens dat hij de moordenaar van Jaymes ouders is en het meisje heeft ontvoerd.