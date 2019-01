Familie van verdwenen voetballer Emiliano Sala gelooft niet dat hij dood is

Misschien leeft Emiliano Sala nog. Daar zijn de spelers van FC Nantes, zijn ex-club, van overtuigd. Er werd hen gevraagd om voor hun wedstrijd een minuut stilte te houden, maar ze weigeren. ,,Zolang er geen lichaam is gevonden, doen we dat niet. Dan blijven wij hopen op goed nieuws.”



Er hangt van bij het begin dan ook een raadselachtige zweem rond de verdwijning van Sala. 'De laatste. Ciao': dat was zijn veelzeggende laatste post op sociale media, bij een foto waarmee hij z'n ploegmaats van Nantes uitzwaaide. Lachend vertrok de Argentijn vorige week maandagavond bij de Franse eersteklasser, waar hij op z'n 28ste met flink wat goals tot bloei was gekomen. Op weg naar de Premier League, mekka van het wereldvoetbal.



Hij was de man voor wie Cardiff City - in degradatienood - 17 miljoen euro betaalde, een clubrecord. Sala tekende vorige week zijn contract in de Welshe hoofdstad, maar keerde snel terug naar het westen van Frankrijk. Om nog wat zaken in orde te brengen en om afscheid te nemen van zijn maten. Bij Cardiff City stelden ze voor om een commerciële vlucht te regelen. Het zou weliswaar een odyssee langs een paar incheckbalies in Londen en Parijs worden, want rechtstreeks vliegen tussen Cardiff en Nantes gaat niet. Sala weigerde - een privévlucht was sneller. Zijn makelaar zou dat wel regelen.