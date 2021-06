Familie verdachte (14) in verkrachtingszaak duikt onder na bedreigingen: ‘Er moet maar een gek rondlopen...’

Drama in rechtszaal Belarus: politiek activist probeert zichzelf te doden voor ogen aanwezigen

2 juni Een politiek activist in Belarus heeft zich dinsdagmiddag in een rechtszaal in Minsk met een pen in de nek gestoken in een poging zichzelf van het leven te beroven. Volgens de oppositieleidster in ballingschap Svetlana Tichanovskaja gaat het om Stepan Latypov (41). Hem zou zijn verteld dat zijn familie en buren vervolgd zouden worden als hij niet schuldig pleitte op de eerste dag van zijn proces, melden Belarussische media.