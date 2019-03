Familieleden zoeken slachtoffers van aanslag: ‘Mijn man is er slecht aan toe’

De Indonesische Zulfirman Syah en zijn zoon liggen in het ziekenhuis. Alta Marie, zijn vrouw, laat volgens persbureau AP weten dat ze inmiddels is herenigd met haar zoon. ,,Hij heeft een schotwond in zijn rug en been. Hij is getraumatiseerd’’. Haar man is er slecht aan toe. ,,Hij is op meerdere plekken geraakt. Hij heeft een drain in zijn longen en moest geopereerd worden.’’

Een Indiase man, Ahmed Jehangir, vecht in het ziekenhuis voor zijn leven, laat een vriend weten aan de Indiase krant Mumbai Mirror. Hij zoekt hulp bij de overheid zodat Ahmeds broer Iqbal op het vliegtuig kan stappen mét een visum naar Nieuw-Zeeland om zijn broer bij te staan.

Daar, bij de lokale ziekenhuizen, staan wanhopige familieleden en vrienden te wachten op nieuws over hun geliefden. Nog twintig van de 48 gewonden liggen in kritieke toestand. De New Zealand Herald meldde eerder vandaag dat er af en toe gehuil en geschreeuw te horen is, telkens als mensen slecht nieuws ontvangen. Er is een register geopend waar familieleden vermisten kunnen opgeven, maar gewonde slachtoffers ook kunnen laten weten dat ze in leven zijn. Want nog niet iedereen is terecht.

Zo is de zoon van Haji-Daoud Nabi, voorzitter van de Afghaanse Associatie in Christchurch, nog naarstig op zoek naar zijn vader. Hij was volgens Stuff in de Al Noor moskee toen de schietpartij plaatsvond. Hij heeft hem verschillende keren geprobeerd te bellen, maar Nabi neemt niet op. ,,Ik moet weten of hij oké is. Het is een bescheiden man die veel mensen heeft geholpen’’. Ook Farhaj Ashan is vermist, laat een Indiase politicus weten die contact heeft met zijn familie. Net als Kamel Darwish, zegt zijn broer Zuahair. Hij is op zoek gegaan in het ziekenhuis, maar kon Kamel daar niet vinden en wacht daarom bij de moskee op nieuws van de politie.

Directeur Mark Wilson van de Cashmere High School liet aan de Nieuw-Zeelandse site weten dat drie van zijn scholieren in de moskee waren tijdens de aanslag. Twee van hen, broers Zaid en Hamza Mustafa, zijn in het ziekenhuis, maar over hun toestand is nog niets bekend. Wilson tast nog in het duister over het lot van een derde scholier.

Het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er vijf Pakistanen zijn vermist na de aanslag en nog eens vier anderen gewond zijn geraakt. De consul van Bangladesh, Shafiqur Rahman Bhuiyan, laat weten dat er drie mensen afkomstig uit zijn land zijn gedood en nog zeker vier anderen gewond zijn. Twee van hem liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij de een moesten zijn benen worden geamputeerd, de andere heeft schotwonden in zijn borstkas.