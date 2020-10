Fauci boos dat hij zonder toestemming figureert in verkiezingsspotje Trump

Het spotje van de Republikeinen, dat vorige week werd vrijgegeven, bespreekt de poging van Trump om persoonlijk te herstellen van het coronavirus en het werk van zijn regering om de pandemie aan te pakken. In de boodschap worden oudere opmerkingen van Fauci gebruikt op een manier die doet voorkomen dat hij de president en zijn aanpak prijst. ,,Ik kan me niet voorstellen dat iemand meer zou kunnen doen", aldus Fauci in het spotje.

Maar die opmerking is afkomstig uit een interview in maart, waar de directeur van het Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten (NIAID), de bredere inspanning besprak van onder meer de coronavirustaskforce van het Witte Huis. Hij had het dus niet specifiek over Trump. ,,In mijn bijna vijf decennia van openbare dienst heb ik nooit publiekelijk een politieke kandidaat gesteund", zei Fauci in een verklaring.

,,De commentaren die zonder mijn toestemming aan mij werden toegeschreven in de Republikeinse campagneadvertentie werden uit hun context gehaald uit een brede verklaring die ik maanden geleden aflegde over de inspanningen van federale volksgezondheidsfunctionarissen", voegde zijn verklaring eraan toe.

Trump-campagnewoordvoerder Tim Murtaugh verdedigde het verkiezingsspotje zondag in een verklaring en zei dat de woorden van Fauci ‘juist zijn, en rechtstreeks uit de mond van Dr. Fauci komen. Zoals Dr. Fauci onlangs in de Senaat heeft getuigd, heeft president Trump het virus vanaf het begin serieus genomen, snel gehandeld en levens gered’, aldus Murtaughs verklaring.

Fauci en Trump waren het niet altijd eens over hoe om te gaan met de pandemie, die bijna 7,7 miljoen mensen in de Verenigde Staten heeft besmet en aan meer dan 214.000 mensen het even heeft gekost. Uit opiniepeilingen blijkt dat de meeste kiezers de aanpak van de coronacrisis door de president afkeuren.

Op vrijdag beschreef Fauci een evenement in het Witte Huis op 26 september als een ‘superspreader-evenement’. Na deze bijeenkomst ter ere van de nominatie van de conservatieve rechter Amy Coney Barrett voor het Hooggerechtshof, testten onder meer Trump en zijn vrouw Melania positief op Covid-19.