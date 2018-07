FBI-baas reageert terughoudend op aanbod Poetin om verhoren bij te wonen

Poetin deed het voorstel tijdens een bijeenkomst met Donald Trump in Helsinki. De president sprak toen over een 'ongelofelijk' aanbod, maar de FBI is minder enthousiast. Wray reageerde terughoudend op het voorstel onderzoekers naar Rusland te sturen. ,,Ik wil niets uitsluiten, maar het staat niet hoog op onze lijst met onderzoekstechnieken'', zei hij op een conferentie in Aspen. De FBI-baas reageerde ook lauw op de suggestie dat Russische agenten naar de VS kunnen komen om het verhoor van Amerikanen te bekijken. ,,Dat staat waarschijnlijk nog lager op onze lijst met onderzoekstechnieken'', zei Wray. Het Witte Huis zei gisteren nog geen knoop te hebben doorgehakt over het voorstel van Poetin.

Inlichtingendienst

De bijeenkomst tussen Poetin en Trump deed eerder deze week stof opwaaien. De Amerikaanse president kreeg maandag een storm van kritiek over zich heen toen hij tijdens de topconferentie met zijn Russische ambtgenoot Poetin in Helsinki publiekelijk instemde met diens mening over de kwestie. Poetin vindt het een bizarre stelling dat zijn regering zich met Amerikaanse presidentsverkiezingen zou bemoeien en vindt het onderzoek in de VS naar de stembusgang van 2016 vreemd. Trump maakte daarmee onder meer inlichtingendiensten razend, omdat die hebben beklemtoond dat het Kremlin zich juist wél in de Amerikaanse politiek mengt.



Dinsdag erkende Trump dat weer uitdrukkelijk. Hij zei dat hij zich maandag had 'versproken'. Eigenlijk zou hij hebben willen zeggen dat hij 'geen reden zag dat het niet Rusland was geweest' dat de verkiezingen wilde beïnvloeden. Hij benadrukte nog maar eens dat hij achter de inlichtingendiensten staat en die volledig vertrouwt.