FBI heeft meer dan 400 verdachten in vizier na bestorming Capitool

Megamis­bruik­zaak Duitsland: invallen bij 65 verdachten, 13-jarige bevrijd, Nederland­se link

26 januari De Duitse politie is vandaag binnengevallen bij 65 verdachten van het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. De huiszoekingen vloeien voort uit een grote kindermisbruikzaak in de buurt van Keulen waarbij vaders hun kinderen ‘uitwisselden'. Daarbij kwamen ruim 30.000 onbekende verdachten in beeld.