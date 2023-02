FBI vindt geen geheime documenten in strandhuis van president Joe Biden

Bij het doorzoeken van een vakantiewoning van de Amerikaanse president Joe Biden zijn geen documenten gevonden die als ‘geheim’ zijn gemarkeerd, zegt zijn advocaat. De afgelopen tijd werden tientallen geheime documenten aangetroffen in een oud kantoor van Biden en in zijn huis in Wilmington (Delaware). 20 januari werden nog enkele handgeschreven notities van Biden, uit zijn tijd als vicepresident, door onderzoekers meegenomen. Ruim een week geleden werden in de garage en de woning van Biden in Wilmington, in de staat Delaware, ook al geheime documenten gevonden. Een paar dagen daarvoor werd bekend dat vorig jaar november geheime stukken aanwezig waren in Bidens privékantoor bij een denktank in Washington.