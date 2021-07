Felle kritiek op schrappen coronaregels in VK: ‘Britten spelen met vuur’

Regeringen en wetenschappers uiten felle kritiek op het schrappen van vrijwel alle coronabeperkingen in Groot-Brittannië, met ingang van aanstaande maandag. Volgens hen is het besluit van premier Boris Johnson ‘een bedreiging voor heel de wereld’. ,,Het maakt de weg vrij voor de opkomst van een resistente variant van Covid-19’’, aldus de critici.

Bovendien kan een nieuwe variant zich snel over heel de wereld verspreiden, omdat Groot-Brittannië een knooppunt is in het internationale verkeer. Daarom gaat dit beleid niet alleen de Britten maar ons allemaal aan. Zo luidt de waarschuwing aan Johnson.

De regeringen die in het geweer komen, zijn onder meer die van Nieuw-Zeeland, Israël en Italië. Zij krijgen steun van meer dan 1200 experts. Zij waarschuwen in een open brief aan het vakblad Lancet dat Johnsons strategie kan leiden tot een variant die niet door de bestaande vaccins kan worden onderdrukt. ‘De regering staat op het punt om een begin te maken met een gevaarlijk en onethisch experiment. We roepen haar op om het intrekken van de beperkingen op 19 juli 2021 op te schorten’, aldus de tekst.

,,In Nieuw-Zeeland hebben we altijd op wetenschappelijke terrein een voorbeeld genomen aan Groot-Brittannië en nu laten ze zelfs de meest basale principes van publieke gezondheidszorg vallen. Dat is opmerkelijk’’, zegt hoogleraar Michael Baker, verbonden aan de Universiteit van Otago en lid van de groep experts die de regering van Nieuw-Zeeland van advies voorziet over Covid-19. Hij krijgt bijval van collega Martin-Moreno (Universiteit van Valencia) die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op dit dossier bijstaat. ,,Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis begrijpen we niet dat dit staat te gebeuren’’, aldus de Spaanse professor.

‘Verbijsterend’

Andere internationale experts waarschuwen ervoor dat andere regeringen mogelijk het Britse voorbeeld zullen volgen, omdat dat hen politiek gezien goed uitkomt. ,,Ik ben daar inderdaad bang voor’’, zegt William Haseltine, voorzitter van Access Health International, een medische denktank gevestigd in New York. ,,Het is verbijsterend om te zien dat het aantal besmettingen zo snel weer oploopt onder een bevolking met een vaccinatieprogramma dat lijkt op het onze’’, voegt de Amerikaan eraan toe.

Hij wijst daarbij op de uiterst verontrustende stijging van de besmettingen met de delta-variant van Covid-19 in Groot-Brittannië. Het zijn er weer 50.000 per dag of meer - het hoogste cijfer in zes maanden. Medische experts waarschuwen ervoor dat dat aantal binnen enkele weken kan uitgroeien tot 100.000 besmettingen per dag. ,,Dat zijn bijzonder verontrustende vooruitzichten’’, bevestigt de Britse ‘chef-arts’ professor Chris Whitty.

Het aantal ziekenhuisopnames is in Groot-Brittannië de laatste drie weken verdubbeld en kan de komende maanden weer ernstige vormen aannemen. Afgelopen donderdag lagen er 3786 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, 63 mensen overleden die dag aan de gevolgen van de besmetting met het virus. Dat is voor de Britse regering geen reden af te zien van het besluit de samenleving alle vrijheid terug te geven. Zij hoopt dat het vaccinatieprogramma het aantal mensen dat door Covid-19 ernstig ziek wordt zal beperken.

