Fietsen in New York: voor je het weet lig je op straat

Fietspaden zijn gevaarlijke dingen in New York. New Yorkers hebben een werkwoord bedacht voor een van de grootste risico’s op zo’n strookje wegdek: getting doored, ‘gedeurd’ worden. Het gebeurt als een automobilist of passagier zonder omkijken het portier van een geparkeerde auto opengooit, tegen een voorbijpeddelende fietser aan. Het eerste verkeersslachtoffer van dit jaar, fietser Hugo Garcia (26), werd op nieuwjaarsdag door een taxiklant Third Avenue in Brooklyn op straat geslingerd en overreden door een auto.