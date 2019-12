Fietsfenomeen Anthony (51) trapt in 9 uur een rendier bij elkaar op kaartenapp

De 51-jarige Hoyte - zeg maar de Pedaling Picasso - realiseerde zijn creatie in precies negen uur tijd. Hij legde in die tijd bijna 129 kilometer af in noordelijk Londen. De vijftiger is redelijk tevreden over het resultaat. ,,Het is pas wanneer je thuiskomt en de gegevens oplaadt, dat je het resultaat kunt zien. Je weet dus niet of het goed is of niet”, liet hij optekenen in de Evening Standard.