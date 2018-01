Fietslegende Robert Marchand (106) stapt voorgoed af

Levende legende

Marchand is een levende legende. Hij startte pas serieus met fietsen op 67-jarige leeftijd. Bordeaux-Parijs en ook Parijs-Roubaix: hij draaide er zijn hand niet voor om. Op 81-jarige leeftijd fietste hij van Parijs naar Moskou.



Maar het échte werk moest toen nog beginnen. In 2012 - Marchand was toen 100 jaar oud - vestigde hij zijn eerste wereldrecord. Hij reed 24,25 kilometer in een uur tijd. Het was de beste rit ooit in de categorie Masters, 100 jaar en ouder - een officiële categorie die speciaal voor de Fransman in het leven was geroepen door de Internationale Fietsers Bond. Zelf was hij niet tevreden. ,,Ik had echt nog sneller kunnen gaan.''



Daarna volgde nog een hele serie prestaties en records. Vorig jaar was er opnieuw een wereldrecord. Hij reed 22,547 kilometer in een uur, in de categorie Masters, 105 jaar en ouder, ook weer speciaal voor hem gecreëerd. En weer was hij ontevreden. ,,Ik had het bordje niet gezien dat de laatste 10 minuten waren ingegaan, anders was ik nog wel harder gaan rijden.''