Filipijnse leger: Al 7 jaar gegijzelde Ewold Horn omgekomen bij ontsnappingspoging

De Groningse vogelspotter Ewold Horn zou om het leven zijn gekomen. Dat meldt het Filipijnse leger. De Nederlander werd al bijna zeven jaar vastgehouden door terreurorganisatie Abu Sayyaf in het zuiden van de Filipijnen. Begin dit jaar was het leger nog optimistisch dat de ontvoering tot een goed einde kon worden gebracht. Tevergeefs.

Horn zou zijn doodgeschoten toen hij probeerde te vluchten tijdens een anderhalf uur durend vuurgevecht met regeringstroepen. Kolonel Gerry Besana bevestigt tegenover Filipijnse media dat Horn dood is. Horns lichaam is gevonden, samen met dat van zes anderen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan de dood van Horn nog niet bevestigen.

Enige teken van leven

De afgelopen jaren werd slechts af en toe een teken van leven vernomen van Horn. Begin 2017 liet het Filipijnse leger weten dat hij nog in leven was. Eind vorig jaar liet de 28-jarige Jed Quimbo (burgemeesterszoon uit het zuiden van de Filipijnen) ook weten dat Ewold nog in leven was en nog in relatief goede gezondheid.

De familie putte hoop uit die schaarse tekenen van leven. Vogelaar Ewold Horn verdween op 1 februari 2012 tijdens een vogelreis op het eilandje Tawi Tawi. Zeker toen amper een week later nóg een slachtoffer van de groep werd bevrijd: Samsul Saguni, een visser uit Indonesië die in september vorig jaar uit zijn bootje was geplukt door terroristen.

Waarom Ewold niet?

De berichten van de vrijgelaten Quimbo riepen ook een belangrijke vraag op: als het leger deze gijzelaars kan bevrijden, waarom Ewold dan niet? De simpele versie van het antwoord: de burgemeesterszoon en de visser werden niet bevrijd dankzij het leger, maar vooral dankzij uitgebreide onderhandelingen met lokale machthebbers.



Ewold zat gevangen op Jolo, één van de tientallen Sulu-eilandjes die op de wereldkaart een klodder verf met spetters vormen. De eilandjes zijn veelal onbewoond, dichtbebost en soms maar vijftig meter breed. Jolo vormt veruit de grootste in de archipel, ruim zes keer zo groot als Texel. Het bestaat voor het overgrote deel uit junglegebied.



Honderden slachtoffers hield Abu Sayyaf hier sinds 1990 al gegijzeld, meestal eindigend met de overhandiging van losgeld, soms met onthoofding. De leden verplaatsen zich makkelijk, kennen het gebied beter dan het leger. En ze worden er lang niet zo gehaat als je zou denken: een deel van de miljoenen die de groep met losgeld ophaalt, steken de leiders in de samenleving. In dit arme, islamitische deel van het verder christelijke land, ver van de hoofdstad Manilla, hebben mensen soms meer vertrouwen in Abu Sayyaf dan in de overheid.

Volledig scherm Ewold Horn © AFP