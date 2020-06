‘Financiële man Ridouan Taghi’ opgepakt in Dubai

Wereldwijd demonstraties Tienduizen­den betogen in Washington tegen racisme en politiege­weld, minder dan verwacht

6:59 Over de hele wereld gingen mensen de afgelopen weken de straat op om hun ongenoegen te uiten over raciale ongelijkheid en politiegeweld. Aanleiding is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die bijna twee weken geleden stierf tijdens een gewelddadige aanhouding door een witte politieagent. In Washington waren tienduizenden mensen de straat opgegaan voor ‘een van de grootste demonstraties ooit’.