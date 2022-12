Finse minister van Defensie twee maanden met vaderschapsverlof, ondanks NAVO-aanvraag

De Finse minister van Defensie, Antti Kaikkonen, gaat twee maanden met vaderschapsverlof. Hij doet dat in de periode dat zijn land in afwachting is van goedkeuring van het aangevraagde NAVO-lidmaatschap. Zijn partij staat achter zijn besluit, meldt de Britse krant The Guardian .

Kaikkonen zal van begin januari tot eind februari niet als defensieminister werken. Een parlementslid neemt zijn taken waar. ,,Kinderen zijn maar heel even klein. Ik wil daar meer herinneringen aan hebben dan enkel foto’s”, schrijft Kaikkonen over zijn besluit op Twitter.

,,De mogelijkheid om met verlof te gaan geldt voor iedereen”, zegt de Finse minister van Financiën Annika Saarikko over de afwezigheid van Kaikkonen. Het tweede kind van Kaikkonen werd in juli geboren. Vaders van kinderen die voor september 2022 in Finland zijn geboren hebben recht op 54 dagen vaderschapsverlof, schrijft The Guardian.

Finland en Zweden hebben in mei verzocht lid te worden van de NAVO, in reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Hun aanvragen vereisen de goedkeuring van alle 30 NAVO-lidstaten. Turkije, dat al lang lid is van de NAVO, heeft als enige lidstaat bedenkingen tegen hun lidmaatschap.