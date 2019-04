Flamboyante zakenman die studentes koppelt aan ‘sugardaddy’s’ riskeert celstraf en monsterboete

Met een klein rolkoffertje komt de Noorse CEO van de controversiële sugardatingwebsite Rich Meet Beautiful de rechtbank in gewandeld. Sigurd Vedal (47) is speciaal overgevlogen om voor de Brusselse strafrechter te verschijnen. Het proces tegen de Noorse CEO gaat over een reclamepaneel van 25 m2, dat in september 2017 door Brussel werd gereden.



Op de affiche: een jonge vrouw die haar behabandje verschuift, met daarnaast in blokletters: ,,Hey studenten. 0,-. Een studentenlening? Date een sugardaddy." Onderaan het paneel stond het webadres van datingsite Rich Meet Beautiful. Het affichewagentje parkeerde dicht bij het doelpubliek: op de campus van de Brusselse universiteit ULB. Studenten, de universiteit en politici reageerden verontwaardigd. De politie nam de panelen in beslag en verschillende gemeenten verboden de campagne.