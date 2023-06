Florida zet zich schrap voor protesten bij voorgeleiding Trump in Miami

Aanklager geeft stukken vrij: Donald Trump verdacht van 37 misdrijven

Nog een strafzaak tegen Donald Trump, nu omdat de oud-president van de VS staatsgeheimen achterover zou hebben gedrukt. In totaal wordt hij van 37 strafbare feiten verdacht, blijkt uit de aanklacht die vrijdagavond Nederlandse tijd is vrijgegeven. Wat betekent dat voor zijn nieuwe presidentscampagne?