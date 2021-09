Formule 1-fans willen geld terug na GP België: ‘Dit was geen race, dit was een farce’

Formule 1-fans die afgelopen zondag de race in het Belgische Spa-Francorchamps bezochten, willen gecompenseerd worden voor de kosten van hun tickets. Een petitie met die strekking is al ruim drieduizend keer ondertekend. De race werd vanwege slechte weersomstandigheden urenlang uitgesteld, en duurde uiteindelijk niet langer dan een paar rondjes achter de safety car.

Dat gebeurde om de veiligheid van de coureurs te kunnen waarborgen. De fans zeggen in de petitie daar begrip voor te hebben en noemen het stoppen van de grand prix ‘de beste keuze die kon worden genomen’. Ze vinden echter dat de organisatie van het evenement zo belabberd was, dat ze recht hebben op terugbetaling.

De petitie spreekt van wanorde bij het parkeren, ongelooflijk lange rijen bij de parkeerplaats en het circuit en modderige toegangswegen. Ook was er geen sprake van een race, maar van een ‘farce’, aldus de opstellers. ‘Wij, 75.000 supporters, hebben 4 uur in de regen doorgebracht, bij 12 graden, in de hoop een race te zien. Het enige wat we zagen was 3 rondes achter een safety car en een podiumceremonie die voor niemand anders wat betekende dan voor sponsors en geldbezitters.’

Onder de petitie regent het klachten van bezoekers.

‘Alles onder de modder’

Een van die bezoekers afgelopen zondag was AD-verslaggever Julia Broos. Zij was met haar man, vader en zoontje Simon (9) bij de wedstrijd in België. ,,Hij is megafan van Max Verstappen, heeft afgelopen jaar ook zijn spreekbeurt over Max gehouden. We hebben een jaar naar de race toegeleefd en hadden er echt een uitje van gemaakt. En dan loopt het zo af.”

Een enorme domper natuurlijk, en dan was er ook nog de enorme chaos rond het circuit. ,,Overal lag modder. We hadden parkeertickets gekocht voor 16 euro per dag. Maar toen we daar aankwamen, ruim op tijd, konden we niet op de parkeerplaats. Die stond onder water. Toen hebben we maar langs de weg geparkeerd. Vervolgens moesten we 40 minuten lopen naar het circuit, waarvan een gedeelte door een weiland dat enorm modderig was. Dat was de enige route. Anderen hebben nog veel verder moeten lopen, hoorde ik.”

Volledig scherm De 9-jarige Max-fan Simon bij het circuit van Spa. © Privéfoto

Het hele grapje kostte Broos en haar familie honderden euro's. De tickets voor het raceweekend kostten 155 euro voor volwassenen en 22 euro voor haar zoontje. ,,Dat waren nog de goedkoopste, voor het voetgangersgebied. Tickets voor de zilveren en gouden tribunes zijn nog veel duurder (respectievelijk 325 en 455 euro voor het hele weekend, red.)”

Statement

In de petitie vragen de fans om terugbetaling van de kosten (parkeerkaart en racekaart) voor iedereen die bij het evenement in Spa was. De organisatie van de Formule 1 heeft in een vandaag uitgebracht statement gezegd dat het samen met de organisatie van de Belgische GP kijkt naar ‘verschillende opties’ voor tickethouders. ,,We zullen zo snel mogelijk verdere details verstrekken", schrijft de Formule 1-organisatie.

Voor Julia's zoontje Simon zal een eventuele compensatie de teleurstelling van afgelopen zondag niet wegnemen: die wil gewoon Max zien racen. ,,Ik heb nog geprobeerd om bij 538 kaartjes voor Zandvoort te winnen, heb wel tien keer gebeld. Maar dat is helaas nog niet gelukt.”

