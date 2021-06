Fors meer plofkraken in Duitsland: vaker explosieven, twee derde van alle verdachten uit Nederland

Het aantal plofkraken in Duitsland is vorig jaar flink gestegen. Met 414 gevallen waren het er maar liefst 65 meer dan in 2019 (toename van 18,6 procent). De plofkrakers maakten ook meer buit: zo'n 17,1 miljoen euro, tegenover 15,2 miljoen euro in het jaar ervoor. Dat meldt de federale recherche (BKA) in haar vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2020.

In 268 gevallen bliezen de plofkrakers een geldautomaat met succes op (in 2019 waren dat er 218; een toename van 22,9 procent). In 146 gevallen slaagden ze daar niet in (2019: 131; plus 11,5 procent). Bij 158 van de 268 geslaagde plofkraken kregen de daders toegang tot het geld in de automaten (plus 11,3 procent).

Het aantal plofkraken waarbij de daders explosieven gebruikten in plaats van de geldautomaten op te blazen door er gas in te laten lopen, steeg spectaculair met maar liefst 516,7 procent. Dat is volgens de federale recherche ‘hoogstwaarschijnlijk’ toe te schrijven aan preventiemaatregelen van de exploitanten van de geldautomaten (bijvoorbeeld gasneutralisatiesystemen) en meer preventieve maatregelen in Nederland. ‘Vooral de nachtafsluiting of de technische sluiting van geldautomaten in Nederland heeft waarschijnlijk geleid tot een verplaatsingseffect naar Duitsland’, klinkt het.

Uit Nederland afkomstige plofkrakers gebruiken vaker explosieven dan andere dadergroeperingen. Nederlanders zijn met 50,1 procent in de meerderheid bij de plofkraakverdachten. Maar liefst 71,4 procent van hen wordt aangemerkt als ‘rondtrekkende dader’. Van de 168 gearresteerde verdachten kwamen de meeste (111) uit Nederland. Dat waren er bijna dubbel zoveel als in 2019 (68). Ook dat is volgens de federale recherche waarschijnlijk toe te schrijven aan het verplaatsingseffect. Daarnaast kwamen rondtrekkende verdachten uit Roemenië (4), Polen (2), België, Spanje en Hongarije (elk 1).

Audi-bende

De meeste verdachten die vanuit Nederland naar Duitsland reizen om geldautomaten op te blazen, komen uit de regio Utrecht/Amsterdam en hebben vaak een Marokkaanse migratieachtergrond. Ze handelen in de vorm van een crimineel netwerk waarvan de leden opereren in wisselende samenstelling en met wisselende taken. ‘Vaste dadergroeperingen met een hiërarchische structuur en gericht op lange termijn zijn de uitzondering’, constateert het BKA.

De zogenoemde Audi-bende wordt verantwoordelijk gehouden voor veel plofkraken in Duitsland. De naam van dit criminele netwerk verwijst naar de meestal gestolen wagens van dit type, waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen. De ongeveer vierhonderd leden hebben volgens de Duitse justitie bijna allemaal een Nederlands-Marokkaanse achtergrond en komen meestal uit Amsterdam en Utrecht. Ze opereren in wisselende samenstelling, zijn gespecialiseerd in het opblazen van geldautomaten en zouden de afgelopen zes tot zeven jaar zo’n driehonderd plofkraken hebben gepleegd.

De meeste plofkraken in 2020 vonden plaats in het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen (176). De laatste vijf jaar werden in deze deelstaat maar liefst 634 geldautomaten opgeblazen, met name in het grensgebied met Nederland. De criminelen maakten daarbij ruim 30 miljoen euro buit, bleek in augustus uit onderzoek van het ministerie van binnenlandse zaken van de deelstaat.

Grensoverschrijdende samenwerking

Dankzij de samenwerking tussen het Duitse politieteam met de naam ‘Heat’ en de Nederlandse politie kon een aantal Nederlandse verdachten worden gearresteerd. Ze stonden terecht in Duitsland. Dat was in 2020 onder andere het geval in München en in Düsseldorf, met telkens zes verdachten.

In eerstgenoemde rechtszaak werd de 29-jarige hoofdverdachte in oktober veroordeeld tot 12,5 jaar cel. Hij pleegde volgens de rechtbank zes plofkraken en verdiende daar minstens een half miljoen euro mee. Vijf medeverdachten, vier mannen en een vrouw, kregen gevangenisstraffen variërend van twintig maanden tot zes jaar en acht maanden. De plofkrakers die terechtstonden in Düsseldorf, werden veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van zes jaar tot tien maanden.

