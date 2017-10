Forse afname aantal insecten in natuurgebieden Duitsland

Onderzoekers van de Radboud Universiteit constateerden samen met Duitse collega's dat de insectenpopulatie flink gekrompen is in de afgelopen decennia. Het was al duidelijk dat bepaalde insectensoorten, zoals bijen en vlinders, steeds minder voorkomen in West-Europa en Noord-Amerika. ,,Dat de aantallen van alle vliegende insectensoorten in zo'n hoge mate aan het afnemen zijn als we hier zien, in zo'n wijdverspreid gebied, is een nog alarmerender bevinding", zegt projectleider Hans de Kroon.