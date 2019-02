FOX News-presentator over uitschelden Nederlandse journalist: ‘Het was terecht’

videoHoewel FOX News-presentator Tucker Carlson spijt heeft dat hij scheldwoorden gebruikte tegen de Nederlandse historicus en journalist Rutger Bregman, vindt hij wél dat hij met zijn bewoordingen Bregman accuraat typeert. Bregman werd bekend nadat hij vorige maand op het World Economic Forum in Davos had gepleit voor hogere belastingen voor de rijken van deze wereld. Dat vond Carlson duidelijk een gotspe.

Carlson reageert in een filmpje op Twitter op de ophef die is ontstaan nadat Bregman gisteren een video naar buiten had gebracht waarop de FOX News-presentator hem de huid vol scheldt. De Amerikaan noemde Bregman onder meer een ‘moron’ (idioot). ‘Why don’t you go fuck yourself’, bijt Carlson de Nederlander ook nog toe. Op sociale media ging de video viraal.

,,Ik was onbeschoft. Ik noemde hem een idioot en er volgden nog wat vulgaire woorden. In mijn verdediging zal ik zeggen dat het terechte bewoordingen zijn, maar ik mag dat soort teksten niet op televisie gebruiken’’, zegt Carlson in zijn reactievideo. ,,Sorry voor de heiligschennis, maar wat ik zei kwam recht uit het hart.’’

Carlson, host van het programma Tucker Carlson Tonight, had Bregman uitgenodigd voor een interview, omdat de Nederlander vorige maand faam maakte met een optreden in het Zwitserse Davos. Daar komt de wereldelite jaarlijks bijeen. Bregman was daar ook, en vond dat er te weinig gesproken werd over het onderwerp dat er volgens hem echt toe doet: belastingen. Bregman vindt dat rijken te weinig belasting betalen en dat belastingontwijking niet genoeg wordt bestreden.

Daarom hield hij tijdens een forumdiscussie een speech, die hem veel aandacht opleverde. Ook een aantal Amerikaanse media, waaronder Fox News, wilde wel eens zien en horen wie die man was die in Zwitserland de rijken der aarde de les las. Bregman zat tijdens het interview op afstand in een studio. Daar liet hij het gesprek integraal opnemen. Fox News wordt vaak gezien als de spreekbuis van rechts Amerika en van president Donald Trump.

Gekocht

Het gesprek begint nog redelijk ontspannen. Carlson zegt dat hij zijn hoed afneemt voor Bregman. Die zegt daarop dat het niet iets heel vreemds was, wat hij zei in Davos. ,,De meeste mensen zijn voor hogere belastingen voor de rijken, ook de meeste kijkers van Fox News. Maar niemand zegt het in Davos, en niemand zegt het op Fox News. Ik denk dat de verklaring eenvoudig is. De meeste mensen in Davos, en de meeste mensen op dit kanaal, zijn ‘gekocht’ door de miljardairsklasse. Je hoort dit soort dingen dus niet te zeggen in Davos, en op Fox News. Dus daarom zei ik het in Davos, en op dit tv-kanaal.’’

Carlson reageert door de uitspraken van Bregman als door een wesp gestoken, legt hij uit in zijn reactie. ,,Er heeft nog nooit iemand op managementniveau mij, of de andere presentatoren, verteld wat we moeten zeggen op tv. We hebben totale vrijheid en daar ben ik dankbaar voor.’’

Het interview met Bregman is niet uitgezonden door Fox. ,,Vanwege de woorden die ik bezigde kon het niet worden uitgezonden, dat is niet geschikt voor tv’’, zegt Carlson.