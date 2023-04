Fox News schikt voor ruim 787 miljoen dollar met fabrikant stemmachines

De Amerikaanse tv-zender Fox News betaalt ruim 787 miljoen dollar aan een bedrijf dat slachtoffer werd van complottheorieën. In een spraakmakende rechtszaak werd Fox News verantwoordelijk gehouden voor leugens over verkiezingsfraude.

Fox News betaalt 787,5 miljoen dollar aan Dominion Voting Systems, een fabrikant van stemcomputers. Die werd zwartgemaakt in verzinsels over verkiezingsfraude die aanhangers van oud-president Trump eind 2020 via onder meer Fox News verspreidden.

Vuile was

Dominion had maar liefst 1,6 miljard dollar aan schadevergoeding van Fox News geëist. Op de eerste zittingsdag in de rechtbank besloten de twee partijen toch een schikking te treffen.

Dominion werd onderwerp van complottheorieën in de dagen en weken na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Verliezend president Trump en zijn mensen verkondigden toen dat de uitslag niet klopte. Dat was onzin, bleek keer op keer in onderzoeken en in de rechtbank, maar Fox News liet Trumps advocaten steeds weer vertellen dat met de stemcomputers gerommeld zou zijn.

Met de schikking ontkomt Fox News aan een rechtszaak waarin alle vuile was op straat zou komen te liggen. De VS had zich al warm gelopen voor getuigenissen onder ede van onder meer mediamagnaat Rupert Murdoch, de schatrijke eigenaar van het moederbedrijf van de zender. Ook provocatieve opiniemakers als Tucker Carlson en Sean Hannity zouden mogelijk hebben moeten getuigen.

Flauwekul

Dominion werd door Trump en zijn aanhangers tot een van de schuldigen van vermeende manipulatie gebombardeerd. Er gingen bijvoorbeeld theorieën rond over een connectie tussen het bedrijf en de Venezolaanse dictator Hugo Chavez, in 2013 overleden. Het is ‘kristalhelder’, stelde de rechter eerder al, dat er niets van waar is. De maker van de stemcomputers stelt dat Fox wilde kijkers wilde behagen en uit winstbejag leugens verkondigde. Dat is laster, volgens Dominion.

Fox stelt dat het slechts verslag deed van nieuwswaardige beschuldigingen van een president en zijn team. De zender blijft erbij dat de interviews en commentaren waarin Dominion werd zwartgemaakt onder de persvrijheid vallen, ook als opiniemakers en geïnterviewden dingen zeiden die niet klopten. Critici van de zender hadden gehoopt dat een rechtbank actie zou ondernemen tegen het actief verspreiden van desinformatie.

Sms'jes

Uit interne communicatie werd duidelijk dat de makers van Fox News heel goed wisten dat de verhalen over verkiezingsfraude flauwekul waren. Tucker Carlson, bijvoorbeeld, een invloedrijke commentator, schreef in een berichtje over Trumps advocaat die volhield dat stemmen waren gemanipuleerd: ‘Sidney Powell liegt.’ Carlson was op tv een sympatisant van Trump, maar hield er achter de schermen heel andere denkbeelden op na. ‘Ik haat hem hartstochtelijk', appte Carlson kort voor de bestorming van het Capitool over de oud-president.

‘Ik maak me zorgen over die beweringen over verkiezingsfraude. De aantijgingen zijn zo dun', sms’te een producer van stercommentator Sean Hannity aan een collega. ‘Uit de buurt blijven van het gekkenhuis', antwoordde die. Maar Hannity zelf vond het belangrijker om ‘het publiek te respecteren’, schreef hij.

Kijkers geloofden in de wildwestverhalen van Trump, en de top van Fox was bang dat het publiek zou weglopen als verslaggevers eerlijk aangaven dat ze op niets gebaseerd waren. ‘Nieuwsjongens moeten voorzichtig zijn met hoe ze verslag doen van deze rally’, las de zenderbaas in een waarschuwend appje van de Lachlan Murdoch, zoon van de schatrijke eigenaar van de zender.