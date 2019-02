Fox-presentator scheldt Nederlander de huid vol: ‘je bent een idioot!’

De Nederlandse historicus en journalist Rutger Bregman heeft een video naar buiten gebracht, waarop FOX News-presentator Tucker Carlson hem de huid vol scheldt. De Amerikaan noemt Bregman onder meer een ‘moron’ (idioot). ‘Why don't you go fuck yourself’, bijt Carlson de Nederlander ook nog toe. Op sociale media gaat het bericht viraal.

Carlson, host van het programma Tucker Carlson Tonight, had Bregman uitgenodigd voor een interview, omdat de Nederlander vorige maand faam maakte met een optreden in het Zwitserse Davos. Daar komt de wereldelite jaarlijks bijeen. Bregman was daar ook, en vond dat er te weinig gesproken werd over het onderwerp dat er volgens hem echt toe doet: belastingen. Bregman vindt dat rijken te weinig belasting betalen en dat belastingontwijking niet genoeg wordt bestreden.

Daarom hield hij tijdens een forumdiscussie plots een speech, die hem veel aandacht opleverde. Ook een aantal Amerikaanse media, waaronder Fox News, wilde wel eens zien en horen wie die jongen was die in Zwitserland de rijken der aarde de les las. Bregman zat tijdens het interview op afstand in een studio. Daar liet hij het gesprek integraal opnemen. Fox News wordt vaak gezien als de spreekbuis van rechts Amerika en van president Donald Trump.

Het gesprek begint nog redelijk ontspannen. Carlson zegt dat hij zijn hoed afneemt voor Bregman. Die zegt daarop dat het niet iets heel vreemds was, wat hij zei in Davos. ,,De meeste mensen zijn voor hogere belastingen voor de rijken, ook de meeste kijkers van Fox News. Maar niemand zegt het in Davos, en niemand zegt het op Fox News. Ik denk dat de verklaring eenvoudig is. De meeste mensen in Davos, en de meeste mensen op dit kanaal, zijn ‘gekocht’ door de miljardairsklasse. Je hoort dit soort dingen dus niet te zeggen in Davos, en op Fox News. Dus daarom zei ik het in Davos, en op dit tv-kanaal.”

Besmet geld

Bregman voegt er aan toe dat de meeste commentatoren op Fox nooit pleiten voor hogere belastingen voor de rijken. Hij werpt Carlson vervolgens een aantal dingen voor de voeten - dat hij betaald wordt door de Murdochs, een miljardairsfamilie, en dat hij gewerkt heeft voor een instituut dat gefinancierd werd door een andere miljardairsfamilie. ,,Je hebt hun besmette geld aangenomen”, is het verwijt dat hij de presentator voor de voeten werpt. ,,Je bent een miljonair die gefinancierd wordt door miljardairs. Je bent geen onderdeel van de oplossing, maar van het probleem. Alle presentatoren op Fox zijn miljonairs! Hoe kan dat?”

,,Waar haal je dit allemaal vandaan?", vraagt Carlson. ,,Fox zendt niet eens uit waar jij vandaan komt!”

,,Heb je wel eens van internet gehoord?’,” werpt Bregman terug. ,,Ik doe mijn huiswerk als ik een interview doe. Ik sta op tegen de macht. Dat deed ik in Davos, en dat doe ik nu ook.”

Carlson kan zich dan niet meer beheersen. ,,Why don't you go fuck yourself, you tiny brain.”

Het interview met Bregman is niet uitgezonden door Fox. In een verklaring aan het Amerikaanse medium Now This stelt de zender dat Bregman een discussie uit de weg ging en een ‘berekende, persoonlijke beledigingscampagne’ begon. ,,We hebben te veel respect voor onze kijkers om dit uit te zoeken.”