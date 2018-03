Frankrijk vangt minderjarigen uit IS-gebied op: 'Mijn dochter herkende me niet meer'

Abdelhakim Labriak praat bijna heel de tijd met een glimlach. Logisch: het gaat nu goed met zijn twee dochtertjes. Maar dan pakt hij zijn telefoon.



Hij zoekt in de map met video’s, klikt er op één en ziet dan Maryam en Noussayba. ,,Dat was in 2015, nadat hun moeder ze had ontvoerd naar Syrië.’’ Op het kleine telefoonschermpje rennen twee meisjes door een kamer. ,,Ze waren toen 4 en 6 jaar oud. Ze zaten in Raqqa. Ze waren meegenomen door hun moeder naar oorlogsgebied zonder dat ik ervan wist’’



Abdelhakim wrijft in zijn ogen. De glimlach is weg.

,,Het eerste wat ik toen dacht: ik zie mijn meisjes nooit meer terug. Ze zullen daar doodgaan.’’

Bombardementen

De twee meisjes werden in augustus 2014 door hun moeder en haar nieuwe partner – een radicale moslim – gekidnapt en meegenomen naar Raqqa in Syrië. Om zich aan te sluiten bij terreurbeweging IS.

,,Er waren daar natuurlijk bombardementen. Mijn dochter vertelde dat er een keer op 10 meter afstand van ze een huis werd gebombardeerd. Ze zijn aan de dood ontsnapt. Meerdere keren.’’

Twee jaar lang bleven ze weg. ,,Ik heb in die tijd nooit zelf contact kunnen hebben met mijn dochters. Mijn ex-schoonfamilie stuurde me soms een foto van ze of een video, maar altijd pas weken later.’’

Hij heeft geprobeerd ze terug te halen, hij stond zelfs een keer aan de Turks-Syrische grens, maar alle pogingen mislukten. In oktober 2016 kwamen ze alsnog terug. De moeder wilde Syrië verlaten: haar partner zou er zijn omgekomen.

Volledig scherm Abdelhakim Labriak, en zijn 2 dochters die 2 jaar in Syrie zaten. © privé

Huilen

Zij werd na aankomst in Frankrijk meteen aangehouden. Abdelhakim mocht op het vliegveld zijn dochters ophalen. ,,Ik weet nog dat ik stond te wachten op ze, met een zak lolly’s. Mijn oudste dochter herkende me meteen. Ik zei dat ik van ze hield en dat ik ze zo had gemist. Maar de jongste was toen nog maar 5 jaar: zij wist niet meer wie ik was. Ze moest huilen en vroeg steeds naar haar moeder.’’



Veel landen in West-Europa worstelen met jihadstrijders die vochten met IS en nu terugkeren. Vaak gingen ze niet alleen, maar met een partner en kinderen.



,,Die strijders, dat zijn onze vijanden, ze hebben barbaarse dingen gedaan. Maar kinderen: dat is iets anders. Kinderen willen we, met de hulp van het Rode Kruis, terughalen naar Frankrijk’’, zei minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian in februari van dit jaar.



In december werden nog drie Franse kinderen uit oorlogsgebied gerepatrieerd.



In Frankrijk zelf zijn vaste procedures ontwikkeld. Als jihadisten en familieleden worden opgehaald of terugkeren naar Frankrijk, en de autoriteiten zijn op de hoogte, dan worden ze op het vliegveld meteen opgevangen door functionarissen van inlichtingendiensten.

Volledig scherm Abdelhakim Labriak, en zijn 2 dochters die 2 jaar in Syrie zaten, © privé

Misdrijven

Volwassenen worden bijna altijd meteen in hechtenis genomen. Minderjarigen van wie vermoedens bestaan dat ze misdrijven hebben begaan, worden ook opgesloten.



Bronnen bij de Franse justitie melden dat tot nu toe acht kinderen in staat van beschuldiging zijn gesteld wegens terroristische activiteiten in Irak of Syrië. Vier van hen zijn ook veroordeeld. ,,Dat zijn allemaal kinderen die alleen, zonder ouders, naar het strijdgebied zijn vertrokken.’’



De grootste groep kinderen werd meegenomen door hun vader en/of moeder. Zij worden, na terugkeer in Frankrijk, apart genomen en doorgaans bij opvanggezinnen ondergebracht. ,,De afgelopen twee jaar hebben wij 55 kinderen van in totaal twintig Franse families onder onze hoede gekregen die terugkeerden uit Irak of Syrië’’, vertelt openbaar aanklager Fabienne Klein-Donati. Zij is verantwoordelijk voor alle minderjarigen die landen op vliegveld Charles de Gaulle, ten noorden van Parijs. ,,De helft van alle 55 kinderen was jonger dan 5 jaar. We hebben zo’n elf kinderen gehad die zelfs waren geboren in Syrië.’’

De kinderen doorlopen na aankomst verschillende procedures. ,,Met psychologen en kinderpsychiaters kijken we of hun lichamelijke gezondheid goed is. We kijken ook of ze getraumatiseerd zijn, maar dat proces duurt wat langer. De kinderen hebben natuurlijk vaak tussen de bommen geleefd, in oorlogsgebied, omringd door extremisten. Ze hebben dingen gezien, dingen gehoord.’’

En dan moet aan de toekomst worden gedacht. Kunnen ze terug naar hun ouders? ,,We proberen vooral in te schatten of het gevaar bestaat dat de kinderen opnieuw worden meegenomen naar oorlogsgebied.’’

Van de 55 kinderen die tot nu toe zijn begeleid, is ongeveer de helft teruggekeerd bij ‘familie’. Dat kunnen – als hun vaders of moeders nog in de gevangenis zitten – ook opa’s en oma’s of ooms en tantes zijn.

Quote De helft van alle 55 kinderen was jonger dan 5 jaar. We hebben zo’n elf kinderen gehad die zelfs waren geboren in Syrië. Openbaar aanklager Fabienne Klein-Donati

Kindermishandeling

Dat de kinderen worden geholpen, en niet aan hun lot worden overgelaten in Irak of Syrië, is normaal, zegt Klein-Donati. ,,Als kinderen worden meegenomen naar oorlogsgebied, is dat eigenlijk kindermishandeling. Die kinderen zijn dan in gevaar. En als Frankrijk wil je Franse kinderen beschermen tegen gevaar.’’

Klein-Donati kent de angst dat terugkerende ‘jihadkinderen’ wel eens een gevaar kunnen vormen. ,,Maar door ze meteen op te vangen en te begeleiden, wil je juist voorkómen dat ze tikkende tijdbommen in Frankrijk worden.’’

Abdelhakim Labriak kreeg in 2016 de voogdij over zijn kinderen. Toen stonden nog geen justitie, psychiaters en psychologen klaar. ,,Ik heb het zelf gedaan, ik heb veel met mijn kinderen gepraat’’, vertelt hij.