Frankrijk verijdelde mogelijke aanslag met zeer dodelijk gif

Twee broers van Egyptische afkomst zijn volgens Collomb gearresteerd in verband met deze zaak. ,,Er waren twee jongeren van Egyptische origine die zich opmaakten om een aanslag te plegen, ofwel met springstoffen, ofwel met ricine, het zeer krachtige vergif (...)”, zei Collomb. Hij zei niet waar of wanneer de verdachten zijn aangehouden.

Hij legde uit dat de twee jongeren over handleidingen beschikten om vergif aan te maken, in het bijzonder op basis van ricine. Dit natuurlijke vergif is van plantaardige oorsprong en is relatief eenvoudig te maken, tegen een lage prijs. Volgens televisiezender France 2 zijn bij de broers ook handleidingen gevonden om explosieven aan te maken. De arrestatie gebeurde in Parijs, na detectie van onrustwekkende boodschappen die via de app Telegram waren uitgewisseld.