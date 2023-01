Frans (58) heeft een bloemenzaak in orkaanzone: ‘Opgeven doen we alleen als we niet meer kunnen’

Russen incasseren zware klap met mogelijk honderden doden bij hoofdkwar­tier in Donetsk

Het Oekraïense leger heeft in de nieuwjaarsnacht een tijdelijk hoofdkwartier van het Russische leger in de grotendeels bezette regio Donetsk met de grond gelijk gemaakt. Rusland bevestigt dat daarbij zeker 63 soldaten zijn omgekomen. Oekraïne heeft het over honderden dode en gewonde Russische militairen.

2 januari