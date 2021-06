Frans meisje (17) moest ‘onthoofd worden’ na islamvideo

In Frankrijk staan 13 verdachten terecht omdat ze op sociale media een meisje bedreigden dat zich beledigend uitliet over de islam. ,,Het was een angstaanjagende en koelbloedige digitale lynchpartij.’’

Op een zaterdag in januari 2020 startte de Franse tiener Mila een ‘live’ op Instagram. Ze begon te praten over make-up en haar kapsel maar de video eindigde in een nationale rel met doodsbedreigingen en bemoeienis van president Macron.



Tijdens de ‘live’ maakte een jongen die meekeek avances. Mila, toen 16 jaar oud, had geen belangstelling. De jongen reageerde daar boos op. Hij noemde haar ‘een smerige racist’ en ‘een smerige lesbienne’. Mila nam daarna een video op, en zette die ook op Instagram. ,,Ik haat religie, de islam is shit. Jullie God kan m’n rug op’’, zei ze in het filmpje. En daarna brak de hel los. ,,Ik ontving 200 haatboodschappen per minuut’’, zou Mila later zeggen. Haar advocaat telde in totaal 100.000 bedreigingen en verwensingen het afgelopen jaar.

,,We vinden je wel en dan maken we je kapot: dat is wat je verdient’’, schreef iemand. ,,Je moet onthoofd worden, vuile hoer’’, schreef een ander. ,,Mensen wilden me op straat uitkleden of levend begraven’’, vertelde Mila zelf.

Herhaling

In november ging ze ‘op herhaling’. Op TikTok zei ze: ‘jullie Allah kan nog steeds mijn rug op’. Daarna kreeg Mila fotomontages toegestuurd met onthoofde lichamen. ,,Als je zegt waar je woont, kom ik wel even een ‘Samuel Paty’ bij je doen’’, schreef iemand, verwijzend naar de onthoofde leraar.

Quote De meesten van de verdachten zeggen in een ‘opwelling’ iets te hebben opgeschre­ven

Mila moest van school. Tijdens een verblijf in het buitenland werd ze herkend door een man, die haar dreigde te verkrachten en wurgen. De tiener krijgt inmiddels 24 uur per dag politiebewaking.

Maar het werd ook een politieke zaak. De Minister van Justitie bekritiseerde Mila omdat ze ‘een religie beledigde’. De islamitische koepelorganisatie CFCM liet zich op soortgelijke wijze uit: ,,Je mag een religie bekritiseren. Maar dit was beledigend. Dan moet ze zich niet beklagen over de gevolgen.’’

President Macron nam het juist op voor de tiener: ,,In Frankrijk geldt vrijheid van meningsuiting. Blasfemie (godslastering) is toegestaan.’’

13 verdachten

Vandaag begon de rechtszaak tegen bedreigers van Mila. Er staan 13 verdachten terecht, van 18 tot 30 jaar oud: 10 mannen en 3 vrouwen. Vrijwel niemand van hen heeft een strafblad. Opvallend is ook dat sommigen van hen moslim zijn, maar lang niet allemaal. ‘Mij pakken ze toch niet, want ik ben wit en niet religieus’, twitterde één van hen. Voor de doodsbedreigingen kunnen ze drie jaar cel krijgen en 45.000 euro boete.

De meesten van hen zeggen in een ‘opwelling’ iets te hebben opgeschreven. ,,De dag erna was ik het alweer vergeten. Ik was stomverbaasd dat ineens de politie bij mijn ouders voor de deur stond’’, zei één van hen tegen agenten, volgens politieverhoren die uitlekten in Le Monde. ,,Ik moest mijn woede kwijt, maar ik zou Mila nooit echt iets hebben aangedaan’’, zei een ander.

Volledig scherm © AFP

Het proces tegen de 13 verdachten moet volgens sommigen een voorbeeldfunctie krijgen. ,,Er is sprake van een angstaanjagende en koelbloedige digitale lynchpartij en dat moet stoppen, zei de advocaat van Mila, Richard Malka, die ook Charlie Hebdo verdedigde. Dat weekblad was in 2015 doelwit van een terreuraanslag omdat het spotprenten van de profeet Mohamed publiceerde.

,,Mila heeft het recht om een religie te bekritiseren’’, aldus Malka. ,,Ze heeft platte tienertaal gebruikt maar er was geen sprake van racisme.’’

Zondebokken

Anderen zeggen dat een handvol zondebokken voor de rechter is gedaagd. ,,Van alle duizenden tweets die verschenen, zijn een paar van de auteurs opgepakt. Die worden nu verantwoordelijk gehouden voor álle bedreigingen’’, zei Gérard Chemla, de advocaat van één van de verdachten.

In de rechtbank werden enkele tweets voorgelezen. ‘Ik ga je lichaam graag met een mes te lijf’, had een 18-jarige vrouwelijke verdachte geschreven. De rechter zei tegen haar: ,,En daar zette u ook nog een smiley achter.’’ Een andere verdachte die bedreigende taal uitte, werd door zijn advocaat verdedigd: ,,Mijn cliënt zou doodsbedreigingen hebben geuit, maar hij tweette alleen de tekst van een rapper!’’

Het lukte de rechtbank niet om alle verdachten en hun advocaten in één middag de revue te laten passeren. Daarom zijn later deze maand twee nieuwe zittingsdagen vastgesteld en pas daarna zal er een vonnis volgen.

