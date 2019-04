Frans mysterie misvormde baby's opgelost?

Scholiere in brand gestoken na beschuldi­gen school­hoofd van wangedrag: 17 arresta­ties

9:32 De politie in Bangladesh heeft zeventien mensen opgepakt nadat een scholiere levend in brand was gestoken. De jonge vrouw - die overleed - had het schoolhoofd vorige maand beschuldigd van seksueel wangedrag en weigerde haar aangifte in te trekken. De man wordt nu aangewezen als opdrachtgever van de vergeldingsactie.