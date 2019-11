Franse boeren demonstreren voor betere beloning, wegen rond Parijs vast

De acties van de boeren leidde in de ochtend al tot enorme verkeersproblemen. Boerenprotesten zijn niet ongewoon in Frankrijk. Vorige maand hadden ze landelijk gedemonstreerd met hun trekkers om aandacht te vragen voor moeilijke werkomstandigheden.



Ook in de Ierse hoofdstad Dublin blokkeren boze boeren delen van het centrum met tientallen tractoren. Het is de tweede opeenvolgende dag dat de Ierse boeren protesteren tegen lage rundvleesprijzen en maatregelen tegen klimaatverandering die hen onterecht treffen, vinden ze. Het protest is vergelijkbaar met dat van de Franse boeren in Parijs, maar niet samen gecoördineerd.