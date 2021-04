Franse burgemeester bestuurt zijn dorp vanaf eiland in Stille Oceaan, 16.000 kilometer ver weg

De burgemeester van het kleine Franse dorpje Guignecourt is al maanden niet meer op het stadhuis gezien. Hij zit namelijk 16.000 kilometer verderop: op een eiland in de Stille Oceaan. Vanaf dat eiland bestuurt hij nu zijn dorpje, waarvoor hij ook nog steeds zijn normale salaris ontvangt.

,,Ik ben begin januari vertrokken’’, vertelde de burgemeester, Philippe Desirest, tegen de Franse televisie. ,,Hoe erg is het om vier maanden afwezig te zijn? Kijk eens naar onze Kamerleden. Hoe vaak zijn die nou echt aanwezig in het parlement?’’

Vorig jaar kreeg de vrouw van de burgemeester als juriste een baan aangeboden op het eiland Nieuw-Caledonië, een Frans overzees gebiedsdeel ten oosten van Australië. Philippe Desirest nam vakantie om zijn vrouw op te zoeken, maar dat beviel zó goed dat hij er bleef. Hij probeert er werk te vinden, naast zijn parttime burgemeesterschap.

Niet verplicht

Sommige bewoners van Guignecourt hebben aan de bel getrokken over hun vertrokken burgemeester. Maar juridisch valt de politicus niets te verwijten. Hij is niet verplicht om altijd in zijn dorp te zijn. Bovendien ligt hij niet met een cocktail in een hangmat: hij doet hij gewoon zijn werk.

Van achter de computer bestuurt hij, ondanks de negen uur tijdsverschil, gewoon zijn Franse dorpje met 300 inwoners. ,,We hebben laatst nog een video-vergadering gehad. Het was toen 7 uur ’s avonds hier en de burgemeester was speciaal vroeg opgestaan om mee te doen’’, vertelde wethoudster Chantal Tranchant. ,,Ik snap niet waarom daar ophef over is.’’

De burgemeester zelf ziet ook geen probleem. ,,Alles loopt prima’’, zei hij op Nieuw Caledonië tegen de radio. ,,Ik heb dagelijks contact met mijn wethouder en regelmatig met de gemeenteraad. We hebben deze maand nog vergaderd per videoverbinding en de dorpsbegroting goedgekeurd.’’

Over twee maanden vliegt burgemeester Desirest weer 16.000 kilometer terug naar Guignecourt. Maar dat is tijdelijk, liet hij weten. Hij wil de komende drie jaar heen en weer pendelen tussen zijn Franse dorpje en het eiland in de Stille Oceaan.