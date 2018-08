Franse en Britse vissers voeren zeeslag om peperdure coquilles

'De slag om de Jacobsschelpen' tussen de Franse en Engelse vissers is al lange tijd aan de gang. De Franse vissers mogen die dure delicatesse maar een beperkt aantal maanden bevissen, tussen 1 oktober en 15 mei. De rest van het jaar, vindt de Franse wetgever, moeten de schelpdieren rust hebben om verder te kunnen groeien. Voor de Engelse vissers geldt die rustperiode niet. En dus dachten vijf vissers uit het land van de brexit rustig te kunnen gaan vissen in het gebied, pal voor de monding van de Seine.

Maar in de Franse vissersplaatsen Port-en-Bessin, Courseulles-sur-Mer, Trouville-sur-Mer en Fécamp denken ze daar heel anders over. Zij vinden dat de Engelsen zich aan dezelfde vangstbeperkingen moeten houden. En aangezien de Britten keer op keer vissen in het gebied, besloten ze tot een zeeslag. Ongeveer 35 boten stoomden op om de Engelse 'invasie' te beëindigen. De Engelsen waren met vijf kotters aan het werk. Het kwam bijna tot een botsing, de Fransen gooiden stenen naar de Engelsen en probeerden hun netten te vernielen. Dat lukte niet, omdat de Engelsen hun visgerei snel binnenboord haalden. Nadat de Franse marine met een schip de partijen van elkaar had gescheiden, trokken de Engelsen zich terug naar internationale wateren. ,,Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. We hebben genoteerd welke boten aanwezig waren, maar hoefden niet in te grijpen'', aldus luitenant-kapitein Ingrid Parot van de maritieme prefectuur.