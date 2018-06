Franse homo's krijgen 'probleemkinderen' bij adoptie

Dat heeft officiële Franse dienst voor adoptiekinderen in het departement Seine-Maritime, in Normandië, gezegd. De dienst blijkt homo’s stelselmatig te discrimineren. ,,We sluiten homoseksuelen niet uit maar ze zijn zeker ook geen prioriteit'', zei Pascale Lemare, die de adoptiedienst leidt, op de Franse radio. ,,Homo’s zijn afwijkend, zowel sociaal als biologisch'', vertelde ze. ,,Dus moeten ze zich ook openstellen voor kinderen met een afwijkend profiel.''



De overheidsdienst werkt volgens de woorden van Lemare met speciale categorieën van potentiële adoptiekinderen. ,,Je hebt kinderen met grote problemen, kinderen met psychologische stoornissen en kinderen die gehandicapt zijn. Met die kinderen is iets mis en die zijn dus niet gewenst. Dat is normaal. Als homo’s zich een beetje open opstellen dan kunnen zij deze kinderen adopteren.''