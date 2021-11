Franse jogger (17) zegt ontsnapt te zijn aan haar ontvoerder

Het 17-jarige meisje dat gisteravond werd teruggevonden nadat ze verdween tijdens het joggen in een bos in het noordwesten van Frankrijk, heeft volgens Franse media gezegd dat ze aan haar ontvoerder is ontsnapt.

Het meisje dook gisteravond rond 20.00 uur op bij een kebabzaak in Sablé-sur-Sarthe. Volgens Ouest-France en Le Parisien zou ze bebloed zijn aangetroffen en vroeg ze om hulp. Over de aard van haar verwondingen is nog niets naar buiten gebracht. Het meisje is voor behandeling en onderzoek naar het ziekenhuis gebracht, waar ze is herenigd met haar ouders.

Lees ook Française (17) die verdween tijdens joggen en bebloede oortjes achterliet na één dag teruggevonden

BFMTV schrijft dat de jonge Française nog geen vragen heeft kunnen beantwoorden van de rechercheurs, omdat ze in shock verkeert. In haar eerste verklaringen zei ze echter dat ze aan haar ontvoerder was ontsnapt. Een buurman van het restaurant vertelt aan het medium dat het meisje uit een voertuig van haar ontvoerder zou zijn gestapt en het restaurant is binnengegaan. ,,En ineens vluchtte de ontvoerder.”

Bebloede oordopjes

Er is nog veel onduidelijkheid over de verdwijning in het Bellebranche-bos in het departement Mayenne. Volgens persbureau AFP vertrok het meisje maandag rond 16.00 uur uit haar ouderlijk huis in Saint-Brice voor haar vaste rondje van 5 kilometer. Tegen de avond was ze echter nog steeds niet teruggekeerd. Daarop gingen de ouders hun dochter zoeken. De vader liep de hardlooproute van zijn dochter na en vond verschillende items die aan zijn dochter toebehoorden, zoals een gps-horloge, telefoon en oordopjes met bloedsporen erop. Hij meldde de verdwijning van het meisje om 18.40 uur bij de politie. Direct werden tweehonderd agenten ingeschakeld om de 17-jarige te gaan zoeken.

Er waren gistermiddag, nog vóór de vondst van het meisje, al signalen dat het zou gaan om een ontvoering. In een persconferentie liet de openbaar aanklager weten dat ontvoering en gedwongen opsluiting bestraft zouden worden, maar dat er een lichtere straf op staat als de dader zijn slachtoffer vrijwillig en snel vrijlaat. Dat wordt door de Franse pers gezien als een directe waarschuwing aan de mogelijke dader.

Vandaag gaat het onderzoek verder. Als het kan, wordt het meisje verhoord. Honderd agenten zijn aan het werk om sporen veilig te stellen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: