Franse oud-president Jacques Chirac op 86-jarige leeftijd overleden

‘President Chirac stierf vanmorgen te midden van zijn gezin’, verklaart Frédéric Salat-Baroux, de echtgenoot van Chiracs jongste dochter Claude. De in 1932 geboren Chirac was president van Frankrijk van 1995 tot 2007. Daarvoor was van 1974 tot 1976 en van 1986 tot 1988 premier van het land. Van 1977 tot zijn beëdiging als president was hij tevens burgemeester van Parijs.



Jacques René Chirac stond bekend als handige en charmante ritselaar. Van oorsprong was Chirac een overtuigd aanhanger van generaal Charles de Gaulle. Maar hij stond vooral bekend als een opportunist pur sang, die in zijn zucht naar de presidentiële macht bereid was met vele winden mee te waaien.



Volledig scherm Chirac werd 86 jaar. © AFP

Bommen op Mururoa

Toen hij bij aanvang van zijn eerste ambtstermijn, pal voor het ondertekenen van een wereldwijd verbod op kernproeven, nog enkele bommen liet ontploffen op de atols Mururoa en Fangataufa viel de wereld over hem heen. Chiracs veto tegen Franse deelname aan de invasie van Irak in 2003 leverde hem buiten Europa groot aanzien op.



In 2002 werd Chirac herkozen als president, maar dat verliep moeizaam. Hij was onder vuur komen te liggen door de beschuldigingen van fraude en corruptie. Tekenend voor het tanende vertrouwen van de Fransen in Chirac was de afwijzing in mei 2005 van de Europese grondwet.

Minst populair

Tijdens zijn tweede termijn als president verloor Chirac het vertrouwen van veel Fransen. Hij werd destijds gezien als minst populaire president in de moderne Franse geschiedenis, bedreven in het veroveren van macht. Veel van zijn energie ging zitten in het verdedigen van zijn positie tegen politieke belagers.



Vooral tegen zijn partijgenoot Nicolas Sarkozy, die van Chirac onder geen voorwaarde zijn opvolger mocht worden, maar het in 2007 toch werd. Twaalf jaar lang liet Chirac als president geen gelegenheid voorbijgaan om Sarkozy op een zijspoor te rangeren, maar het lukte hem niet.

In opspraak