Franse peuter (2) in coma nadat hij werd gebruikt als ‘bokszak’

Bouwvakker ontdekt na 6 weken dat hij 84 miljoen heeft gewonnen

17:25 Het is maar goed dat de Britse bouwvakker Andrew Clark een volhardende vriendin heeft. Clark had in zijn bestelwagen een stapeltje loterijtickets liggen, maar hij controleerde maar niet of hij een geldprijs had gewonnen. Na aandringen van zijn vriendin en haar nicht besloot hij de tickets toch te checken. Hij bleek 84 miljoen euro gewonnen te hebben.