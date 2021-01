Franse peuter stikt in stukje worst, ouders slepen vleeswarenleverancier voor rechter

Het drama met Lilian vond op 11 augustus 2014 plaats op een camping in Messanges in het arrondissement Dax. Zijn moeder bereidde de knakworstjes naar eigen zeggen zoals aangegeven stond op de achterkant van de verpakking en sneed ze daarna in stukjes, verklaarde de advocaat van de familie. Eén stukje kwam vast te zitten in de keel van het jochie. Dat overleed ondanks tussenkomst van de hulpdiensten.

Het is volgens de nieuwszender niet voor het eerst dat de vleeswarenleverancier zich voor de rechter moet verantwoorden voor een incident met een van zijn producten. In 2012 raakte een 3-jarig meisje ernstig gewond als gevolg van een Knacki-Ball die was komen vast te zitten in haar keel. Een burgerlijke rechtbank in Parijs veroordeelde Herta in 2016 tot het betalen van een schadevergoeding aan de ouders van het meisje. De vleeswarenproducent ging in hoger beroep maar de beroepsrechter bevestigde de uitspraak in 2018.