Franse politie gebruikt traangas en waterkanonnen tegen betogers

Oekraïne neemt Russische officier gevangen die in schriftje harde cijfers van uitgescha­kel­de manschap­pen opschrijft

Oekraïense troepen zijn er in de buurt van de felbevochten stad Voehledar in geslaagd om een Russische officier gevangen te nemen die een interessant document bij zich droeg. In een klein schriftje hield hij volgens het Oekraïense ministerie van Defensie bij hoeveel van zijn manschappen dag na dag uitgeschakeld werden. En de cijfers bleken ontnuchterend.